İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü
İstanbul, Bahçelievler'de ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 sağlık personeli yakalandı.
İstanbul emniyeti Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansla uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler, bunun üzerine söz konusu ambulansa sürekli olarak paket bırakan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin özel bir ambulansla Bağcılar'dan Bahçeşehir'e uyuşturucu taşıdıkları, daha sonra bu uyuşturucuları Bodrum'a göndereceklerini belirledi.
Uyuşturucu ticareti yapan 4 sağlık personeli operasyonla gözaltına alınırken, ambulansa uyuşturucuların teslim edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
20 Aralık'ta söz konusu ambulansa operasyon düzenlendi. Operasyonda, ambulansın içinde 2 kg skunk uyuşturucu maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyu ambulansla taşıyan G.C.S. ve O.D., maddeyi almak üzere Bodrum'dan İstanbul'a gelen M.N. ve uyuşturucu ticareti yapan M.S.H. ile birlikte 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.