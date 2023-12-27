İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü

20 Aralık'ta söz konusu ambulansa operasyon düzenlendi. Operasyonda, ambulansın içinde 2 kg skunk uyuşturucu maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyu ambulansla taşıyan G.C.S. ve O.D., maddeyi almak üzere Bodrum'dan İstanbul'a gelen M.N. ve uyuşturucu ticareti yapan M.S.H. ile birlikte 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.