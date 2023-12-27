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İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü

İstanbul, Bahçelievler'de ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 sağlık personeli yakalandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü - Resim: 1

İstanbul emniyeti Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansla uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler, bunun üzerine söz konusu ambulansa sürekli olarak paket bırakan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

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İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü - Resim: 2

Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin özel bir ambulansla Bağcılar'dan Bahçeşehir'e uyuşturucu taşıdıkları, daha sonra bu uyuşturucuları Bodrum'a göndereceklerini belirledi.

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İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü - Resim: 3

Uyuşturucu ticareti yapan 4 sağlık personeli operasyonla gözaltına alınırken, ambulansa uyuşturucuların teslim edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü - Resim: 4

20 Aralık'ta söz konusu ambulansa operasyon düzenlendi. Operasyonda, ambulansın içinde 2 kg skunk uyuşturucu maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyu ambulansla taşıyan G.C.S. ve O.D., maddeyi almak üzere Bodrum'dan İstanbul'a gelen M.N. ve uyuşturucu ticareti yapan M.S.H. ile birlikte 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

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