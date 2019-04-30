İstanbul'da asker uğurlamasında terör estirdiler

Binaların arasında onlarca mermi yaktılar

Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde kaydedilen başka bir görüntüde de, müstakil evlerin olduğu bir sokakta asker eğlencesi düzenleyen gruptan 3 maganda, her 2 ellerine de aldığı tabancalarla onlarca mermiyi havaya sıktı. İnsanların canını bir an olsun düşünmeyen o magandaların yaşattığı korku dolu anlar kameralara yansıdı. Kartal sahil yolundaki diğer bir görüntüde ise, yine konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, drift yaptıktan sonra sahilde araçlarını durdurarak çevreye maytap attı. Abartı egzoz kullanarak çevreyi oldukça rahatsız eden şahıslar, yine trafikte seyrederken havaya ateş açtı.