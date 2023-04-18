İstanbul'da barajların doluluk oranı kritik seviyede

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 18 Nisan Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45.71 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranındaki son 1 haftalık değişim ise yüzde 3.78 oldu.

Kentteki barajların yıllara göre doluluk oranları şöyle: