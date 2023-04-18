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İstanbul'da barajların doluluk oranı kritik seviyede

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranını açıkladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı kritik seviyede - Resim: 1

İstanbul'da kurak geçen kış mevsiminin ardından barajlar alarm vermeye başlamıştı. 

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İstanbul'da barajların doluluk oranı kritik seviyede - Resim: 2

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 18 Nisan Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45.71 olarak ölçüldü. Barajların doluluk oranındaki son 1 haftalık değişim ise yüzde 3.78 oldu. 

Kentteki barajların yıllara göre doluluk oranları şöyle:

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İstanbul'da barajların doluluk oranı kritik seviyede - Resim: 3
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İstanbul'da barajların doluluk oranı kritik seviyede - Resim: 4
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