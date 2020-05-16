İstanbul'da bu sabah
Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kalırken, meydanların hakimi kuşlar ve sokak hayvanları oldu.
Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim olurken İstanbul'da yolların ve meydanların boş kaldığı görüldü.