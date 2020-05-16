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  3. 16 Mayıs 2020 13:32

İstanbul'da bu sabah

Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.

İstanbul'da bu sabah

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

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İstanbul'da bu sabah

16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kalırken, meydanların hakimi kuşlar ve sokak hayvanları oldu.

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İstanbul'da bu sabah

Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim olurken İstanbul'da yolların ve meydanların boş kaldığı görüldü.

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İstanbul'da bu sabah

Kentte hafta içi yoğunluk yaşanan D100 Karayolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanmadı.

Sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gecesi 23.59'da sona erecek.

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