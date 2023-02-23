İstanbul'da ''deprem'' seferberliği başladı: Hızlı tarama testine 76 bin başvuru

YAPI RİSK GRUBUNDA ÇIKARSA BİLGİLENDİRME YAPIYORUZ

318 bin binanın hızlı taramalar sonucunda deprem yükü taşıma kapasitesinin olmadığının anlaşıldığını hatırlatan Tut, "Bu binaların kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve hızlıca tahliyelerini sağlamak için kira yardımlarımızı 4 bin 500 olarak belirledik. Bu binalarda bulunan hem malikler hem de kiracılar kira desteğimizden yararlanabilecekler. 318 bin binayla ilgili işlemlerimiz birkaç aydır devam ediyordu. İlkini depremden 3 gün önce yıktık. Diğer binalarla ilgili de bina bina bilgilendirmelerini yaptık. İlçe belediyeleriyle ortak toplantı düzenledik. Ekibimizi hızla genişleterek bu çalışmaları tamamlayacağız. Şu an yaptığımız hızlı tarama yöntemiyle bina incelemesi 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı ilan edilmeden bir önceki aşamadır. Bunun sonrasında eğer yapı risk grubunda çıkarsa zaten biz İstanbullulara bu bilgilendirmeyi yapıyoruz. Binanızda yenileme ve güçlendirme ihtiyacı olabilir. Lütfen yasa kapsamında gerekli süreçleri başlatın diye. İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilmiş, bilimsel bir yöntemdir. Dünyanın pek çok ülkesinde buna benzer yöntemler uygulanıyor. Amerika'da, Japonya'da, İtalya'da, Yunanistan'da benzer yöntemlerle yapılıyor" ifadelerini kullandı. Tut, inceleme sonucunda vatandaşların KİPTAŞ üzerinden de yenilenme süreçleri için başvuru yapabileceklerini söyledi.