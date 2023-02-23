İstanbul'da ''deprem'' seferberliği başladı: Hızlı tarama testine 76 bin başvuru
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riski yüksek illerin başında gelen İstanbul'da çalışmalar hız kazandı. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Özlem Tut, ''Bugün itibariyle toplam 76 bin başvuru aldık. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Dünyanın pek çok ülkesinde buna benzer yöntemler uygulanıyor'' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır yapılan hızlı tarama testleri Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından hız kazandı. İstanbul'da yaşadıkları binaların risk durumunu analiz ettirmek isteyenlerin tercih ettiği hızlı tarama yöntemi, bugün de Bakırköy'deki 6 katlı, 12 daireli Gül Apartmanı'nda yapıldı. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ekipleri girdikleri evde kolon üzerinden incelemeler yaptı.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, Biz bu süre içerisinde 107 bin binayı ziyaret edip inceleme izni istedik ancak bu zamana kadar 29 bin bina inceleme için izin verdi. Bugün itibariyle toplam 76 bin başvuru aldık. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Yıkıcı depremlerden sonra çok fazla hassasiyet oluştu. Bu başvuruları başvuru sırasına göre değerlendirmeye alıp bütün binaları inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
10 KAT ÜZERİ BİNALAR İÇİN UYGULANAMIYOR
Özlem Tut, "Bu yöntem 10 kat üzeri binalar için uygulanamıyor. 2000 sonrası yapılar başvuramıyordu, bu noktada da başvuru aldık, bu hafta itibariyle bu başvuruları da değerlendirmeye alacağız. Başvuru yapılabilir. 2000 yılı öncesi inşa edilmiş yapılar bizim kırılgan yapı stokumuzu oluşturuyor ve bu yapıları öncelendirerek başvuruları değerlendireceğiz. Kiracılarla ilgili de yoğunlukla talep gelmekteydi. Sistemimizi buna göre inceledik. Kiracıların da başvurularını alacağız" dedi.
YAPI RİSK GRUBUNDA ÇIKARSA BİLGİLENDİRME YAPIYORUZ
318 bin binanın hızlı taramalar sonucunda deprem yükü taşıma kapasitesinin olmadığının anlaşıldığını hatırlatan Tut, "Bu binaların kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve hızlıca tahliyelerini sağlamak için kira yardımlarımızı 4 bin 500 olarak belirledik. Bu binalarda bulunan hem malikler hem de kiracılar kira desteğimizden yararlanabilecekler. 318 bin binayla ilgili işlemlerimiz birkaç aydır devam ediyordu. İlkini depremden 3 gün önce yıktık. Diğer binalarla ilgili de bina bina bilgilendirmelerini yaptık. İlçe belediyeleriyle ortak toplantı düzenledik. Ekibimizi hızla genişleterek bu çalışmaları tamamlayacağız. Şu an yaptığımız hızlı tarama yöntemiyle bina incelemesi 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı ilan edilmeden bir önceki aşamadır. Bunun sonrasında eğer yapı risk grubunda çıkarsa zaten biz İstanbullulara bu bilgilendirmeyi yapıyoruz. Binanızda yenileme ve güçlendirme ihtiyacı olabilir. Lütfen yasa kapsamında gerekli süreçleri başlatın diye. İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilmiş, bilimsel bir yöntemdir. Dünyanın pek çok ülkesinde buna benzer yöntemler uygulanıyor. Amerika'da, Japonya'da, İtalya'da, Yunanistan'da benzer yöntemlerle yapılıyor" ifadelerini kullandı. Tut, inceleme sonucunda vatandaşların KİPTAŞ üzerinden de yenilenme süreçleri için başvuru yapabileceklerini söyledi.