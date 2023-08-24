İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler açıklandı

'GÜNGÖREN FORMASYONU' UYARISI!

Milliyet’te yer alan habere göre; İBB'nin raporuna işaret eden Okan Tüysüz, İstanbul’un sıvılaşma riskli bölgelerini şöyle sıraladı:

“Seyitahmet Deresi ve Kurbağalı Dere alüvyonları, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Esenyurt Deresi, ve Tugay Deresi alüvyonları. Pendik Deresi, Kaynarca Deresi, Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresi alüvyonları. Sancaktepe ilçesi merkezi, Sultanbeyli ilçesi merkezi, Tuzla ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı doğu kısmı), Pendik ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı kuzey kısmı).