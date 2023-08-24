İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler açıklandı
Prof. Dr. Okan Tüysüz, olası Marmara depreminde İstanbul'da zemin açısından riskli olan bölgelerde yıkımın daha büyük olacağını belirterek, megakentin riskli ilçelerini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleride zemin sıvılaşması yaşanan alanlarda birçok bina yıkılırken, yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul’un sıvılaşma riskli olan bölgeleri sıraladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan zemin raporuna göre; geçmişte adı derelerle anılan semtlerde riskin daha yüksek.
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Milliyet’te yer alan habere göre; İBB'nin raporuna işaret eden Okan Tüysüz, İstanbul’un sıvılaşma riskli bölgelerini şöyle sıraladı:
“Seyitahmet Deresi ve Kurbağalı Dere alüvyonları, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Esenyurt Deresi, ve Tugay Deresi alüvyonları. Pendik Deresi, Kaynarca Deresi, Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresi alüvyonları. Sancaktepe ilçesi merkezi, Sultanbeyli ilçesi merkezi, Tuzla ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı doğu kısmı), Pendik ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı kuzey kısmı).
Araştırmada, sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler olarak; Avcılar bölgesinin kuzeyi, Haliç’in İstanbul Boğazı’na yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergâhı, Halkalı tren istasyonu, Haramidere, Küçükçekmece gölünün kuzey kesimleri, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar gösteriliyor.