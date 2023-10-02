İstanbul'da faciaya ramak kala! Kaya parçaları evlerin üzerine düştü

DHA'nın haberine göre, yuvarlanmaya devam eden kaya parçalarından bazıları da bir başka evin kömürlüğüne çarparak yıkılmasına neden oldu. Ağaçlar sayesinde hızı kesilen kaya parçaları, daha sonra bir villanın bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.