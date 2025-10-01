İstanbul'da feci kaza: Tramvay bir yayaya çarptı; kaza anı kamerada

  1. Anasayfa
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Kaza, saat 13.30 sıralarında Beyazıt Tramvay durağında meydana geldi. Tramvay hattından yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına tramvay çarptı.İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen ismi öğrenilemeyen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. 

Kaza sonrası olay yerine gelen yayanın yakını sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvayın çarptığı anlar görüntülendi. (DHA)

