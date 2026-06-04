İstanbul'da film gibi rehine operasyonu: ABD'den gelen ihbarla kurtarıldı
İstanbul Sarıyer'de, ABD telefon kodlu bir numaradan gelen ihbar ve canlı konum takibi sayesinde film gibi bir rehine kurtarma operasyonuna imza atıldı. 15 bin dolarlık anlaşmazlık yüzünden Ayazağa'da bir iş yerinde zorla alıkonulan H.Ö., polis ekiplerinin baskınıyla kurtarıldı.
İstanbul Emniyeti, film senaryolarını aratmayacak bir operasyona imza attı. Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde, 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin TL) ticari bir alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan anlaşmazlık, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen bir telefon ihbarı ve akıllı telefonların 'canlı konum' özelliği sayesinde kan dökülmeden çözüldü.
Okyanus Ötesinden Gelen İhbar Ekipleri Harekete Geçirdi
28 Mayıs Perşembe akşamı saat 18.15 sularında Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nin sabit hattı, ABD telefon kodlu (+1) bir numara tarafından arandı. Telefondaki kişi kendisini "Serdar" olarak tanıtarak, İstanbul'da bulunan arkadaşı H.Ö.'den (42) saat 17.00'den beri haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini bildirdi. Arkadaşının kaçırıldığını iddia eden ihbarcı, elindeki dijital 'canlı konum' bilgisini anlık olarak İstanbul polisiyle paylaştı.
Canlı Konum Takibiyle İş Yerine Nokta Operasyon
Gelen bu kritik istihbarat üzerine saniyelerle yarışan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, paylaşılan dijital koordinatları takibe alarak Ayazağa Mahallesi'ndeki söz konusu iş yerine ani bir baskın düzenledi. Yapılan başarılı operasyonda, iradesi dışında zorla alıkonulan H.Ö. yara almadan kurtarıldı.
H.Ö.'nün polise verdiği ilk ifadede; M.Y. (37) ve U.G. (36) isimli şahıslarla aralarında yaklaşık 15 bin dolarlık bir alışveriş anlaşmazlığı çıktığını ve bu nedenle rehin alındığını iddia ettiği öğrenildi.