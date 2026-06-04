İstanbul'da film gibi rehine operasyonu: ABD'den gelen ihbarla kurtarıldı

Okyanus Ötesinden Gelen İhbar Ekipleri Harekete Geçirdi

28 Mayıs Perşembe akşamı saat 18.15 sularında Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nin sabit hattı, ABD telefon kodlu (+1) bir numara tarafından arandı. Telefondaki kişi kendisini "Serdar" olarak tanıtarak, İstanbul'da bulunan arkadaşı H.Ö.'den (42) saat 17.00'den beri haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini bildirdi. Arkadaşının kaçırıldığını iddia eden ihbarcı, elindeki dijital 'canlı konum' bilgisini anlık olarak İstanbul polisiyle paylaştı.