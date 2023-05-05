İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon

FİLM GİBİ OPERASYONU POLİS DRONELARI GÖRÜNTÜLEDİ

Polis daha önceden tespit ettiği İstanbul ve Muğla, Datça'da bulunan 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis dronları da destek verdi. Film sahnelerini aratmayan görüntülerin yaşandığı operasyonda özel harekat polisleri şüphelilerin saklandığı Palamutbükü'ndeki kamp alanına ormanın içinden gizlenerek girdi. Neye uğradıklarını anlayamayan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. O anları polis dronları görüntüledi.