İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon
İstanbul Sancaktepe'de alım-satım işi yaptığı öğrenilen N.D.'nin otomobilinin önünü keserek 1.5 milyon euro gasbeden çete, film gibi operasyonla yakalandı.
Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Sümer Caddesi'nde 27 Şubat Pazartesi saat 16.20 sıralarında altın alım-satım işiyle uğraşan mağdur N.D.'nin içinde bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen silahlı 4 şüpheli, önce N.D.'yi darbettikten sonra, çevredekilerin korkulu bakışları arasında bagajda içinde 1,5 milyon Euro para bulunan çantayı alarak kaçtılar. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin müdahale etmek isteyen vatandaşları da silah gösterip uzaklaştırdıkları görüldü.
1,5 MİLYON LİRAYI PAZAR ARABASINA KOYUP TAŞIMIŞLAR
Olayın duyulması üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan takip sonucu çalıntı bir araç kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, olay yerinden kaçtıktan sonra otomobili terk ettikleri, paraları bir pazar arabasına yükleyerek toplu taşıma kullanarak Mecidiyeköy'e geldikleri belirlendi. Yüzlerce saat güvenlik kamerası incelenerek takip edilen şüphelilerin Mecidiyeköy'den kendilerini alan başka bir araçla Eyüp bölgesine geçtikleri tespit edildi.
ÇETE ÜYELERİ TEK TEK BELİRLENDİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada olayı gerçekleştiren ve onlara yardım yataklık yapan kişileri tek tek belirledi. Şüphelilerin bir kısmının İstanbul'dan Datça, Palamutbükü'ne gittikleri ve Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
FİLM GİBİ OPERASYONU POLİS DRONELARI GÖRÜNTÜLEDİ
Polis daha önceden tespit ettiği İstanbul ve Muğla, Datça'da bulunan 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis dronları da destek verdi. Film sahnelerini aratmayan görüntülerin yaşandığı operasyonda özel harekat polisleri şüphelilerin saklandığı Palamutbükü'ndeki kamp alanına ormanın içinden gizlenerek girdi. Neye uğradıklarını anlayamayan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. O anları polis dronları görüntüledi.