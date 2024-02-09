İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? Listeye iki şehir damga vurdu
TÜİK verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 56 bin 806 oldu. İstanbul nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 2 milyon 152 bin 878 olarak açıklandı. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İşte ilk 20 il...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu, geçen yıl 2022'ye göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.
15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor.
İstanbul kütüğüne kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi.
Yani İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor.
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Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte ilk 20 il...
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20- 227 bin 688 Ağrılı
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19- 236 bin 157 Diyarbakırlı
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