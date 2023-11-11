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İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, Küçükçekmece Gölü'nde hortum meydana geldi.

İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada - Resim: 1

Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Gölü üzerinde oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı. 

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İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada - Resim: 2

Bir süre görünen hortum daha sonra gözden kayboldu. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada - Resim: 3

Öte yandan, öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışın gün içerisinde kent genelinde etkili olması bekleniyor.

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