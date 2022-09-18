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İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı

İstanbul Eminönü'nde bir kişi poşet dolusu paraları havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı.

İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı - Resim: 1

Olay, Eminönü Meydan'da cuma öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kişi, meydana gelerek poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu. 

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İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı - Resim: 2

Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı. Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı. 

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İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı - Resim: 3

Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı - Resim: 4
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