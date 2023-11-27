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İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü

İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan F.Ö. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü - Resim: 1

Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi’nde dün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, F.Ö., otomobille seyir halindeyken, kendisini cadde üzerinde bekleyen kimliği henüz belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü - Resim: 2

Otomobile doğru 17 el ateş eden saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri Ö.’nün başına isabet etti. 

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İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü - Resim: 3

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan F.Ö., yakınlardaki özel hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü - Resim: 4

F.Ö., bugün Alibeyköy Gasilhanesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

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