İstanbul'da kanlı pusu: Yabancı uyruklu bir kişi evine giderken öldürüldü

İstanbul Arnavutköy'de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta meydana geldi.

İran uyruklu M.N. evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen M.N. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

