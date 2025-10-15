İstanbul'da kanlı pusu: Yabancı uyruklu bir kişi evine giderken öldürüldü
İstanbul Arnavutköy'de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta meydana geldi.
1 / 9
İran uyruklu M.N. evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.
2 / 9
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 / 9
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen M.N. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4 / 9