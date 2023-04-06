İstanbul'da kiracıya ''evden çık'' dayağı kamerada

Bunun üzerine G.Y., noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu aşamadan sonra ev sahibi ile kiracı arasında husumet başladı. Pazar akşamı ise saat 21.00 sıralarında G.K.'nın evinin elektrik şalterleri G.Y.'nin kardeşi İ.Y. ve arkadaşı F.A. tarafından kesildi. Dairesinden çıkarak elektrikleri açmak için aşağı inen G.K., ev sahibinin kardeşi İ.Y. ve arkadaşı F.A. ile karşılaştı. Ellerindeki sözleşmeyi gösteren İ.Y. ile F.A., G.K.'nın evden çıkmasını istedi. Bu sırada polisi arayacağını söyleyen G.K., bu iki kişinin saldırısına uğradı. Apartmanın içerisinde darbedilen G.K. çığlık atarak yardım isterken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı.