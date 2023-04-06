İstanbul'da kiracıya ''evden çık'' dayağı kamerada
İstanbul Kadıköy'de ev sahibinin evinden çıkmasını istediği kiracısı saldırıya uğradı. Ev sahibinin kardeşi tarafından şiddet uygulanan kiracı hastanelik olurken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Kadıköy'de ev sahibi G.Y., evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı G.K.'yla konuşmaları için kardeşi İkram Y. ve arkadaşı F.A.'yı kiracısının yaşadığı evine gönderdi. Bu iki kişi, önce kiracı G.K.'nın elektriklerini kesti sonra da darbetti. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından polis, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı F.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
DHA'nın haberine göre olay, Kadıköy'de 2 Nisan Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi G.Y., 1 yıllık kiracısı G.K.'yı ikinci aydan itibaren evden çıkartmak istedi. G.K. ise hemen ev bulamayacağını belirterek bir süre beklemelerini söyledi.
Bunun üzerine G.Y., noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu aşamadan sonra ev sahibi ile kiracı arasında husumet başladı. Pazar akşamı ise saat 21.00 sıralarında G.K.'nın evinin elektrik şalterleri G.Y.'nin kardeşi İ.Y. ve arkadaşı F.A. tarafından kesildi. Dairesinden çıkarak elektrikleri açmak için aşağı inen G.K., ev sahibinin kardeşi İ.Y. ve arkadaşı F.A. ile karşılaştı. Ellerindeki sözleşmeyi gösteren İ.Y. ile F.A., G.K.'nın evden çıkmasını istedi. Bu sırada polisi arayacağını söyleyen G.K., bu iki kişinin saldırısına uğradı. Apartmanın içerisinde darbedilen G.K. çığlık atarak yardım isterken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı.
O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, G.K.'nın yanına giden ikilinin tartışmaya başladığı görülüyor. İ.Y.'nin sözleşmeyi çıkartarak kiracıya gösterdiği, kiracı 112'yi aramaya başladığı esnada ise tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü.