İstanbul'da korku dolu anlar! Geminin üstüne atladı

Yürekleri ağza getiren o anları hem kaydeden hem de kaydettiren genç ardından ayağa kalkarak sevinç çığlıkları attı. Ancak geminin mürettebatı gencin güverteye atladığını fark ederek onu yakaladı.

Kaptan köşküne götürülen genç, burada kaptan tarafından bir süre azarlandı. Açıklama yapan genç ardından gemiden inerek hızla uzaklaştı. Özer, kameralara yansıyan korku dolu o anları ise sosyal medyada paylaştı.