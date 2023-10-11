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İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu

İstanbul Şişli'de kaldırımda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre olay, Şişli Ortabayır Mahallesi Harman 1 Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 

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İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu - Resim: 2

DHA ve İHA'nın aktardığına göre G.N. isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü.

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İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu - Resim: 3

36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan çukura düştü. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kadını çukurdan çıkardı. 

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İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu - Resim: 4

Kadın hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.

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