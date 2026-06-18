İstanbul'da korkutan yangın: Binayı saran alevler araçlara sıçradı!
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir binada başlayan ve kısa sürede büyüyerek çevredeki park halindeki araçlara sıçrayan yangın bölgede paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangından yükselen yoğun siyah dumanlar İstanbul'un birçok farklı noktasından net bir şekilde görüldü.
İstanbul Fatih'te, bugün meydana gelen yangın hareketli ve korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Debbağ Yunus Sokak'taki bir motosiklet tamirhanesinde, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İş yerindeki yanıcı ve parlayıcı maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki yapıları tehdit etmeye başladı.
Alevler 2 Katlı Binaya Sıçradı, Ekipler Seferber Oldu
Tamirhaneden yükselen yoğun duman ve alevler, hemen bitişikteki iki katlı konuta da sıçrayarak tehlikenin boyutunu artırdı. Çevredeki vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi oluşturup sokağı yaya ve araç trafiğine kapatırken, itfaiye erleri alevlerin diğer binalara yayılmasını engellemek amacıyla farklı noktalardan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.
1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, Araçlar Kül Oldu
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren zorlu müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, bölgede ciddi maddi hasar bıraktı. Olay sırasında yoğun dumana maruz kalarak etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alevlerin sardığı alanda bulunan 2 adet otomobil ve tamirhanedeki çok sayıda motosiklet ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamladığı bölgede, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla adli ve idari inceleme başlatıldı.