İstanbul'da korkutan yangın: Binayı saran alevler araçlara sıçradı!

Alevler 2 Katlı Binaya Sıçradı, Ekipler Seferber Oldu

Tamirhaneden yükselen yoğun duman ve alevler, hemen bitişikteki iki katlı konuta da sıçrayarak tehlikenin boyutunu artırdı. Çevredeki vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi oluşturup sokağı yaya ve araç trafiğine kapatırken, itfaiye erleri alevlerin diğer binalara yayılmasını engellemek amacıyla farklı noktalardan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.