İstanbul'da kuvvetli lodos: Dev dalgalar sahili dövdü
İstanbul'da sabah saatlerinde lodos etkili oldu. Caddebostan Sahili'nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu.
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Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu.
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Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı. Kadıköy'de sahile yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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Lodos nedeniyle oluşan dev dalgaları görüntüleyen bir kişi, "Çok keyifli her şey çok güzel. Hoşuma gitti. Kuşlar, dalgalar sahile vuruyor, çok güzel bir sabah" dedi.
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