İstanbul'da kuvvetli rüzgar tekneleri batırdı

Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, "Şu anda halihazırda burada 300'e yakın teknemiz var abartısız. Ve bunların içerisinde batanlar ve ciddi derecede maddi hasar yaşayan arkadaşlarımız var. Şu an 3 tane teknemiz battı. Kurtaramadık onları. Birkaçını buradan kurtardık. Daha güvenli diye marina tarafında tonozladık. Günler öncesinden bunların uyarılarını aldık ve herkese teknesi olan arkadaşlara bunun önemini belirten mesajlarımızı çektik biz. Bununla ilgili tonozlama sistemlerimizi kuvvetlendirmeye çalıştık. Fakat ulaşamadığımız bazı arkadaşlarımız da oldu. Burada olmayan veya dışarıda olan arkadaşlarımız sıkıntı yaşayanlar bunlar. Ama deniz ve dalga daha kuvvetli geldiğinden dolayı batmalar yaşandı" dedi.