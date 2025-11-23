İstanbul'da lisede dehşet: Şakayla başladı, ölümle bitti!

Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal’da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı. Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi.