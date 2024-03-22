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İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı

Şişli’de bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek aracına yumruk attı. Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı - Resim: 1
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İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı - Resim: 2

Olay, Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir cipin sürücüsü seyir halinde olan diğer araca korna çaldı. 

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İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı - Resim: 3

Cip sürücüsünün korna çalmasına sinirlenen aracın sürücüsü aracından inerek cipe doğru ilerledi. 

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İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı - Resim: 4

Öfkelenen plakalı aracın şoförü, cipin camına yumruk atmaya başladı. 

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