İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı
Şişli’de bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek aracına yumruk attı. Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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Olay, Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir cipin sürücüsü seyir halinde olan diğer araca korna çaldı.
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Cip sürücüsünün korna çalmasına sinirlenen aracın sürücüsü aracından inerek cipe doğru ilerledi.
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Öfkelenen plakalı aracın şoförü, cipin camına yumruk atmaya başladı.
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