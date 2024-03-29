İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti
İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz Pazar günü işlenen korkunç cinayet nedeniyle tutuklanan katil zanlısı ifadesinde "oğlu 5 yıl önce bana Sefil Bilo, Küçük Emrah diyerek aşağıladı" diyerek kendisini savundu.
Kaynak: İHA
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Beyoğlu'nda kurulan bir semt pazarında tezgahta duran 66 yaşındaki adamı silahla ateş açarak öldüren ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırganın ifadesi ortaya çıktı.
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Cinayet anının kameralara yansıdığı olayla ilgili katil zanlısının, “Oğlu ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı. Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm” dediği öğrenildi. Ayrıca şahsın geçmişte soyadını da değiştirdiği belirlendi.
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Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda pazarcılık yapan S.A. (66) tezgahını kurup başına geçmişti. O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir şahıs, S.A.'ya silah çekip kurşun yağdırmıştı.
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