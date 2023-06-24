İstanbul'da sivrisinek kabusu: Isırdığı yer kabarıyor, içinden su çıkıyor

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Sivrisinek ısırığı sonrası hastaneye başvuruların sayısının genel olarak Ağustos Eylül aylarında daha çok olduğunu, bu sene az da olsa şikayetlerin daha erken başladığını dile getiren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ise, "Genel olarak sivrisineğin soktuğu yerde kızarıklık, kaşıntı, yara, çok kaşımaya bağlı oluşan sekonder enfeksiyon dediğimiz, oradaki derinin iltihaplanması karşımıza çıkabiliyor. Çoğu kişide aslında sivrisineğin ısırdığı yerde yangı reaksiyonu tarzında kızarıklık çıkabiliyor ama bazı atopik bireylerde, alerjik bireylerde, sivrisineğin ısırmadığı yerlerde de yaygın kızarıklık, kaşıntı, döküntü ortaya çıkabiliyor. Bazı alerjik bireylerde, bizim ürtiker dediğimiz kurdeşen benzeri reaksiyonlar ya da vücudun genelinde kızarıklıklar ortaya çıkabiliyor. Hatta bazen çok nadir görebiliriz, çok sık görmeyiz ama anafilaktoid dediğimiz reaksiyonlar çok nadiren gelişebilir. O da en korktuğumuz reaksiyondur. Solunumun durması, dilin veya solunum yolunun şişmesiyle nefesin kesilmesi, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılması tarzında gider. O açıdan dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.