İstanbul'da sivrisinek kabusu: Isırdığı yer kabarıyor, içinden su çıkıyor
İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek şikayeti arttı. Sivrisinek ısırıklarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, ''Bazen anafilaktoid dediğimiz reaksiyonlar gelişebilir. O da en korktuğumuz reaksiyondur. Solunumun durması, dilin veya solunum yolunun şişmesiyle nefesin kesilmesi, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılması tarzında gider. O açıdan dikkatli olmakta fayda var'' dedi.
İstanbul'da birçok ilçede sivrisinek şikayeti arttı. Birçok kişi ev ve araçları saran onlarca sivrisineği çekip sosyal medyada paylaştı. Avcılar, Yeşilkent Mahallesi sakinleri de yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinekler nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Sivrisinek yoğunluğunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mahalleden geçen deredeki pislikler ve zamanında toplanmayan çöpler nedeniyle sivrisineklerin çoğaldığını iddia eden mahalle sakinleri ilaçlama araçlarının mahallelerine daha sık gelmesini istiyor.
"EVDE BEBEKLERİMİZ VAR; ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ"
Bir mahalle sakini "Mahallede sivrisinek çok, çocukları ısırıyor. Isırdığı yer kabarıyor ve içinden su çıkıyor. İlaç alıyoruz ama hiçbirşey fayda etmiyor. Evde bebeklerimiz var, çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Camı açsak, içeri hava girsin desek çocuklar yine aynı oluyor, hep ısırıyorlar" dedi.
"BU SENE SADECE BİR DEFA İLAÇLAMA GÖRDÜM"
Sivrisineklerin kaynağının, mahalleden geçen dere ve çöplerin zamanında toplanmaması olduğunu ileri süren başka bir kişi ise, "İlaçlama olsa daha iyi olur. Geçen sene az da olsa ilaçlama oluyordu ama bu sene sadece bir defa gördüm. Çocuklarımıza yazık günah, havalar ısındığı için mecbur kendimizi dışarı atıyoruz ama sineklerden dolayı hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz" şeklinde konuştu.
"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"
Sivrisinek ısırığı sonrası hastaneye başvuruların sayısının genel olarak Ağustos Eylül aylarında daha çok olduğunu, bu sene az da olsa şikayetlerin daha erken başladığını dile getiren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay ise, "Genel olarak sivrisineğin soktuğu yerde kızarıklık, kaşıntı, yara, çok kaşımaya bağlı oluşan sekonder enfeksiyon dediğimiz, oradaki derinin iltihaplanması karşımıza çıkabiliyor. Çoğu kişide aslında sivrisineğin ısırdığı yerde yangı reaksiyonu tarzında kızarıklık çıkabiliyor ama bazı atopik bireylerde, alerjik bireylerde, sivrisineğin ısırmadığı yerlerde de yaygın kızarıklık, kaşıntı, döküntü ortaya çıkabiliyor. Bazı alerjik bireylerde, bizim ürtiker dediğimiz kurdeşen benzeri reaksiyonlar ya da vücudun genelinde kızarıklıklar ortaya çıkabiliyor. Hatta bazen çok nadir görebiliriz, çok sık görmeyiz ama anafilaktoid dediğimiz reaksiyonlar çok nadiren gelişebilir. O da en korktuğumuz reaksiyondur. Solunumun durması, dilin veya solunum yolunun şişmesiyle nefesin kesilmesi, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılması tarzında gider. O açıdan dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.