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  3. 28 Şubat 2021 17:00

İstanbul'da sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sessizlik hakimdi.

İstanbul'da sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği kentte, vatandaşlar evlerine yürüme mesafesinde olan market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerden alışveriş yapıyor.

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İstanbul'da sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

Taksim Meydanı'nda sessizlik sürerken, İstiklal Caddesi'nde sadece kısıtlamadan muaf olan turistler, kontrol noktalarından geçtikten sonra dolaşabiliyor.

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İstanbul'da sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridinde de sakinlik gözlenirken, bu semtlerde de sadece turistler ve evcil hayvanlarını dışarı çıkaran vatandaşlar görüldü.

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İstanbul'da sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

Polis ekipleri de hem yollarda kurdukları kontrol noktalarında hem de yaya olarak dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

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