İstanbul'da sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sessizlik hakimdi.
Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği kentte, vatandaşlar evlerine yürüme mesafesinde olan market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerden alışveriş yapıyor.
Taksim Meydanı'nda sessizlik sürerken, İstiklal Caddesi'nde sadece kısıtlamadan muaf olan turistler, kontrol noktalarından geçtikten sonra dolaşabiliyor.
Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridinde de sakinlik gözlenirken, bu semtlerde de sadece turistler ve evcil hayvanlarını dışarı çıkaran vatandaşlar görüldü.