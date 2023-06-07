İstanbul'da sopalı, sapanlı, taşlı yıkım kavgası: Yaralılar var!

Mahalle sakinlerinin bir kısmı kavgayı ayırırken bir kısmı da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yerde yatan yaşlı bir adama sopa ve sapanla saldırıldığı görülüyor. Daha sonra taraflar ellerindeki çeşitli aletlerle birbirine giriyor.