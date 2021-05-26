İstanbul'da Suriyeli tacizci dehşeti: Küçük kız bağırarak yardım istedi

"KIZIM 'BANA DOKUNDU' DEDİ"

Olayı anlatan anne F.O, "Kızım ekmek almaya inmişti. O sırada eve çıkarken o da yukarıya doğru çıkmış. Çocuğu binada sıkıştırmış. Taciz etmiş kısacası. Çocuk çok kötü durumdaydı. Komşu kurtarmasaydı ne olacaktı hiç bilmiyorum. Gerçekten çok üzücü. Çok kötü hissediyorum. Bulunmasını istiyorum bir an önce. Yardımcı olsunlar lütfen herkesin çocuğu var. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Komşum çocuğu eve getirdi, hemen aşağıya indirdik. Polisi çağırdık. Kameralar incelendi. Zaten görünüyor binaya girişi, çocuğun arkasından koştuğu.