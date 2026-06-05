İstanbul'da ''tacizci'' dehşeti: Kafeyi savaş alanına çevirip çalışana saldırdı!

"Kafamda can parçaları vardı"

Darbedilen Barista S.Y." İki kişi geldiler, daha önce hiç görmedim. Önce benimle sohbet etmeye çalıştılar. İçecek birşeyler istediler. Yaşımı sordular, 'Burada mı oturuyorsunuz' diye sordular. Ben cevap vermedim, 'Başka bir şey ister misiniz' diye geçiştirdim. Ona biraz sinirlendiler. Sonra 'Ben su da istemiştim sen vermedin' gibi konuştular. 'Problem değil vereyim hemen' dedim. İstemeyip bırakıp gittiler. Üçüncü kişi ilk başta tek başına geldi. Ne olduğunu anlamadım. Parayı fırlatarak 'Ver lan limonata, çok konuşma, çabuk ver' diye konuştu. Hakaretler etmeye başladı. Bağırdı çağırdı giderek sinirlendi. Bana, 'Sen kimsin', 'Sen çok havalısın kime bulaştığını bilmiyorsun, seni mahvederim' gibi tehditler savurdu. Arkadaşım engelledi onu yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı. Kafamda cam parçaları vardı. Tepsi kafama ve koluma geldi. Bardak geldi koluma. Tezgahın üstündeki herşeyi fırlattı, hızını bir türlü alamadı. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. Çok korktum köşeye sıkıştım yapabileceğim hiçbirşey yoktu. Müşteriler tutmaya çalıştı ama insanlar da korktuğu için çok fazla müdahale edemediler" dedi.