İstanbul'da ''tacizci'' dehşeti: Kafeyi savaş alanına çevirip çalışana saldırdı!
Avcılar'da bir kafede çalışan baristaya sözlü tacizde bulunan şahıslar, daha sonra geri gelerek iş yerini savaş alanına çevirdi. Tehditler savurup tezgahtaki malzemeleri fırlatan saldırgan, barista S.Y.'nin yüzünde cam kesiklerine yol açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından harekete geçen polis, A.Ü. isimli saldırganı Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı. 500 bin liranın üzerinde maddi hasar oluşan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, perşembe akşam saatlerinde saat 01.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öne sürülen 2 genç müşteri olarak girdikleri kafede barista S.Y.'ye sarkıntılık yaptı. S.Y.'nin yüz vermediği gençler, siparişlerini aldıktan sonra 'Kolay gelsin' diyerek kafeden ayrıldı. Bir süre sonra 2 genç araçta bekleyen yakınlarıyla birlikte tekrar kafeye geldi. Şüpheli, limonata siparişi verdiği baristaya bir anda hakaret ederek tehditler savurdu.
Kontrolden çıkan öfkeli müşteri kafeyi dağıtarak tezgahın üstündeki malzemeleri S.Y.'ye fırlattı. Şüphelinin fırlattığı bardaktan kopan cam parçası ise S.Y.'nin yüzüne isabet etti. Dakikalar içerisinde bütün tezgahı dağıtan öfkeli şüpheliyi çevredekiler güçlükle sakinleştirdi. 500 bin liranın üzerinde maddi zararları olduğunu söyleyen M.G. ile olay sonrası tedavi için gittiği hastaneden darp raporu alan S.Y. polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
Olay anı kamerada
Yaşananlar an bean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki genç müşterinin alışveriş yaptıktan sonra kafeden ayrıldığı, kısa bir süre sonra üçüncü bir kişiyle geri geldikleri anlar yer alıyor. Gelen üçüncü kişinin ilk önce barista ile konuştuğu bir anda öfkelenerek kafeyi dağıttığı, tezgahın üstündeki bütün malzemeleri fırlattığı anlar görüntülere yansıyor. Ayrıca, görüntülerde çevredekilerin müdahale ettiği anlar da yer alıyor.
"Kafamda can parçaları vardı"
Darbedilen Barista S.Y." İki kişi geldiler, daha önce hiç görmedim. Önce benimle sohbet etmeye çalıştılar. İçecek birşeyler istediler. Yaşımı sordular, 'Burada mı oturuyorsunuz' diye sordular. Ben cevap vermedim, 'Başka bir şey ister misiniz' diye geçiştirdim. Ona biraz sinirlendiler. Sonra 'Ben su da istemiştim sen vermedin' gibi konuştular. 'Problem değil vereyim hemen' dedim. İstemeyip bırakıp gittiler. Üçüncü kişi ilk başta tek başına geldi. Ne olduğunu anlamadım. Parayı fırlatarak 'Ver lan limonata, çok konuşma, çabuk ver' diye konuştu. Hakaretler etmeye başladı. Bağırdı çağırdı giderek sinirlendi. Bana, 'Sen kimsin', 'Sen çok havalısın kime bulaştığını bilmiyorsun, seni mahvederim' gibi tehditler savurdu. Arkadaşım engelledi onu yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı. Kafamda cam parçaları vardı. Tepsi kafama ve koluma geldi. Bardak geldi koluma. Tezgahın üstündeki herşeyi fırlattı, hızını bir türlü alamadı. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. Çok korktum köşeye sıkıştım yapabileceğim hiçbirşey yoktu. Müşteriler tutmaya çalıştı ama insanlar da korktuğu için çok fazla müdahale edemediler" dedi.