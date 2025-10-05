  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da trafik teröristi kamerada: Önce yumrukladı ardından bıçakla saldırdı!

İstanbul Sultangazi'de yol ortasında duran bir kişi, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda ilerlemeye çalışan aracın önünde duran kişi, otomobilin hareket etmesi üzerine sürücüye saldırmaya çalıştı; ardından da aracın camlarına vurduktan sonra da kendisini uyaranları bıçakla tehdit etti.

Kaynak: DHA
Olay, dün gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yolun ortasında bekleyen E.T. isimli kişi, sürücülere zor anlar yaşattı. 

Zaman zaman araçların arasında dolaşan ve el hareketleri yaparak yön gösteren kişi, bir otomobilin önünde durdu. 

Araç sürücüsünün hareket etmesi üzerine, şüpheli sürücüye saldırmaya çalışarak aracın camlarına vurdu. 

Araç sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu kez çevredekilerin kendisini uyarmasına sinirlenen kişi, belindeki maket bıçağını çıkararak vatandaşlarla tartıştı ardından da üzerlerine yürüdü. 

