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İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası dehşeti

İstanbul Kağıthane’de kargo aracı şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafik yol verme nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına dönerken yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası dehşeti - Resim: 1

İHA'nın haberine göre İstanbul Kağıthane’de kargo aracı şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafik yol verme nedeniyle kavga çıktı. 

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İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası dehşeti - Resim: 2

Yol ortasında duran sürücüler birbirine yumruk atarak saldırdı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası dehşeti - Resim: 3

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, kargo aracının şoförü ile otomobil sürücüsü trafik yol verme yüzünden tartıştı. 

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İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgası dehşeti - Resim: 4

Yol ortasında duran sürücüler araçlarından inince kavga çıktı. Birbirlerine yumrukla saldıran sürücüleri diğer sürücüler güçlükle ayırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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