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İstanbul'da tramvayda korkutan yangın

İstanbul Balat'ta bir tramvaydan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Tramvay tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da tramvayda korkutan yangın - Resim: 1

Balat'ta bir tramvayda dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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İstanbul'da tramvayda korkutan yangın - Resim: 2

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İstanbul'da tramvayda korkutan yangın - Resim: 3
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İstanbul'da tramvayda korkutan yangın - Resim: 4
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