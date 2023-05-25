İstanbul'da tramvayda korkutan yangın
İstanbul Balat'ta bir tramvaydan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Tramvay tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Balat'ta bir tramvayda dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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