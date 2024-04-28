İstanbul'da yine park yeri kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle çıkan tartışmada kadınlarında olduğu bir grup minibüs şoförü H.O.'na sopa ve bıçakla saldırmaya çalıştı. H.O., saldırganlardan korumak için bir markete saklanınca öfkeli grup sinirini minibüsten aldı.
Kaynak: DHA
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.O., minibüsünü evinin önüne park etmek istediği sırada hafif ticari bir aracın hatalı park ederek park alanını kapattığını gördü.
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Bunun üzerinde aracın önündeki iletişim numarasını arayan H.O., sürücüyü aracını düzgün bir şekilde park etmesi için çağırdı. Araç sahibi aracının park yerini değiştirdikten sonra iki sürücü arasında bir tartışma çıktı.
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Tartışmanın ardından sürücü bir süre sonra kadınların da olduğu akrabalarından oluşan bir grup ile olay yerinde geri geldi. Gruptakiler H.O.'na sopa ve bıçaklarla saldırmaya çalışınca H.O. kendini bir markete kilitleyerek saldırganlardan korundu.
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