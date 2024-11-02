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İstanbul'da yol isteyen ambulans kamyonet çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün ambulansa yol vermediği anlara ilişkin görünütler üzerine harekete geçen polis ekiplerinin çalışması sonucunda, ambulansın kamyonet olarak tescil kaydının olduğu belirlendi ve araç 15 gün trafikten men edilirken, sürücüye 23 bin 709 lira ceza yazıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yol isteyen ambulans kamyonet çıktı - Resim: 1

İstanbul Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokağa ters yönden giren ambulans şoförüne bir otomobil sürücüsü yol vermedi.

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İstanbul'da yol isteyen ambulans kamyonet çıktı - Resim: 2

Polis ekiplerinin çalışması sonucu araç tespit edildi. Aracın ambulans değil tescil kaydının kamyonet olarak göründüğü belirlendi.

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İstanbul'da yol isteyen ambulans kamyonet çıktı - Resim: 3

Polis ekipleri aracı 15 gün trafikten men ederken sürücüye 'çakar siren tertibatı bulundurmak', 'izin almaksızın reklam', 'logo işaret bulundurmak', 'cam filmi' olması ve , 'aracın ters yönde sürülmesi', 'sis farlarını uygunsuz kullanmak' ve 'seyir halinde cep telefonu kullanmak' maddelerinden toplam 23 bin 709 lira ceza yazdı. (DHA)

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