İstanbul'da yol isteyen ambulans kamyonet çıktı

Polis ekipleri aracı 15 gün trafikten men ederken sürücüye 'çakar siren tertibatı bulundurmak', 'izin almaksızın reklam', 'logo işaret bulundurmak', 'cam filmi' olması ve , 'aracın ters yönde sürülmesi', 'sis farlarını uygunsuz kullanmak' ve 'seyir halinde cep telefonu kullanmak' maddelerinden toplam 23 bin 709 lira ceza yazdı. (DHA)