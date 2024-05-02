İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi
İstanbul'da hayvan kaçakçılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, aralarında komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, papağan, parmak maymun, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvan ele geçirildi.
Kaynak: DHA
1 / 17
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hayvan kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 11 kişiyi tespit etti.
2 / 17
Ekipler şüphelileri 6 ay süreyle fiziki ve teknik takibe aldı.
3 / 17
Kent genelinde farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda, aralarında Orman Bakanlığı'nda görevli memurların da bulunduğu 36 kişi gözaltına aldı.
4 / 17