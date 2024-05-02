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İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi

İstanbul'da hayvan kaçakçılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, aralarında komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, papağan, parmak maymun, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvan ele geçirildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi - Resim: 1
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İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hayvan kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 11 kişiyi tespit etti. 

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İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi - Resim: 3

Ekipler şüphelileri 6 ay süreyle fiziki ve teknik takibe aldı.

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İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi - Resim: 4

Kent genelinde farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda, aralarında Orman Bakanlığı'nda görevli memurların da bulunduğu 36 kişi gözaltına aldı. 

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