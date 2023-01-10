İstanbul'da yüzlerce taksici trafikte eylemdeydi

Hüseyin Duman, “Meslektaşımız Aydın Altun'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dünyanın sayılı metropol şehirlerinden biri olan İstanbul'da kimi taşıdığımızı bilmeden; hırlısının gelip darbettiği, hırsızının gelip gasbettiği, namussuzunun gelip taciz ettiği, psikopatının da gelip bizi canımızdan ettiği taksicilik mesleğini, namusu ve şerefiyle her türlü psikolojik ve ekonomik baskı ve stres altında ömrünü törpüleyerek ekmek mücadelesi veren biz emekçi taksi şoförlerinin, daha önce defaten yazılı ve görsel basına ve yetkililere can güvenliğimiz için kabinli araç istiyoruz diye haykırmamıza rağmen bizi duymuyorlar.