İstanbul'daki düğün magandaları yakalandı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından 5 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "6 Aralık 2023 tarihinde bazı sosyal medya platformlarına paylaşılan görüntülerde, düğün konvoyu için park halinde bekleyen araçların arasında silah ile havaya ateş açan şahısların olduğu belirlenmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatılmıştır.