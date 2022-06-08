İstanbul'dan utanç manzaraları: Denizden çıkanlara inanamayacaksınız!

"BÜYÜ YAPIP DENİZE ATIYORLAR"

İBB İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, "Denizin dibinde görmüş olduğumuz şeyler maalesef kazayla düşmüş birkaç şey var. Diğerleri bilerek atılmış. Bu denizlere sahip çıkmazsak gelecekte de onlar bize sahip çıkmaz. Halkımızdan rica ediyorum. Denizlerimi çöpe atmasınlar. Gerçekten çok fazla var. Biz bunları çıkarabildik. İnsan eliyle toplanmayla bitmez. En güzeli hiç atmamak. O yüzden tüm halkımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Cep telefonundan tutun da kredi kartına kadar her şey çıkabiliyor. En ilginci büyüler oluyor. Çeşitli büyüler yapıp denize atıyorlar. Biz de onları bulup çıkartıyoruz. Klozet kapağı, palet, şemsiye ne isterseniz var. Tam bir bit pazarı halinde" şeklinde konuştu.