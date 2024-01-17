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İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği

Bakırköy'de yer altı kabloların da çıkan yangının dumanı yanında bulunan yeraltı çarşısına doldu. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği - Resim: 1

Yangın, 11.40 sıralarında Cevizlik Mahallesi Fahri Korkut Caddesi'nde ki yeraltı elektrik hattında çıktı.

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İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği - Resim: 2

Kablolardan çıkan dumanlar, yanında bulunan yeraltı çarşısına doldu. Vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.  

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İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği - Resim: 3

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. 

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İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği - Resim: 4

Esnaf M.P., "Burada elektrik patlaması oldu, eski kablolardan dolayı. Aşağı çarşıyı dumanlar sardı. Sağlık ekipleri falan geldi. Şuan için bir sorun yok. Dumandan etkilenenler oldu, onlarda sağlık ekipleri müdahale etti." dedi. (DHA)

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