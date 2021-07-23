İstanbul'un yanı başında... Dalış tutkunları soluğu orada alıyor
Kendi kendini temizleyen Saroz Körfezi'nin ''akvaryumu'' olarak adlandırılan İbrice Limanı, yerli ve yabancı dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Saros Körfezi'nin "akvaryumu" olarak adlandırılan İbrice Limanı, yerli yabancı dalış tutkunlarını ağırlıyor.
Dalgıç adayları eğitmenler eşliğinde liman açıklarında bulunan Çanakkale Savaşları'nın canlandırıldığı yapay resifler ve Airbus A330 tipi yolcu uçağının bulunduğu bölgeye dalış gerçekleştiriyor.
Limanda yer alan dalış okulları pratik ve teorik eğitimlerini sürdürürken, dalgıçların yakınları da Saros Körfezi'ndeki sahillerde tatil yapabiliyor.
Dalışlar, Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştiriliyor. Dalış sonrasında gözlük, palet, şnorkel, elbise gibi dalış aksesuarları dezenfekte ediliyor.
"İBRİCE BÖLGESİNDE 100 BİNLERE YAKIN ZİYARET SÖZ KONUSU"
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mecidiye sahilinde yer alan İbrice Limanı'nı Saros'un "nazar boncuğu ve akvaryumu" olarak adlandırdıklarını söyledi.
Liman açıklarında su altı organizasyonu oluşturduklarını belirten Helvacıoğlu, "Batırılan resifler ve uçağın ardından, tank batırma çalışmaları da yapılacak. İbrice bölgesinde 100 binlere yakın ziyaret söz konusu. Mısır'da dalış turizminin getirdiği bir ekonomi varsa, bizim Saros Körfezi'mizde de Trakya Kalkınma Ajansımız ve Edirne Valiliğimizle ortak çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.