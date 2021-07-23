İstanbul'un yanı başında... Dalış tutkunları soluğu orada alıyor

"İBRİCE BÖLGESİNDE 100 BİNLERE YAKIN ZİYARET SÖZ KONUSU"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mecidiye sahilinde yer alan İbrice Limanı'nı Saros'un "nazar boncuğu ve akvaryumu" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Liman açıklarında su altı organizasyonu oluşturduklarını belirten Helvacıoğlu, "Batırılan resifler ve uçağın ardından, tank batırma çalışmaları da yapılacak. İbrice bölgesinde 100 binlere yakın ziyaret söz konusu. Mısır'da dalış turizminin getirdiği bir ekonomi varsa, bizim Saros Körfezi'mizde de Trakya Kalkınma Ajansımız ve Edirne Valiliğimizle ortak çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.