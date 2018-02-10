İşte 3. Havalimanı'nın içerisinden ilk görüntüler !

Arslan, ikinci pistin ilerleyişinin memnuniyet verici olduğunu kaydederek, "Kulemizin de inşaatı tamamen bitti. Şu anda ince işçilikleri yapılıyor. 5 gün sonra seyrü sefer cihazlarının kurulabilmesi adına artık yer teslimi yapılacak. 15 Şubat İtibarıyla da Devlet Hava Meydanları İşletmemiz kendi seyrü sefer cihazlarını gerek kuleye gerek diğer yerlerdeki cihazları kurmaya başlayacak." diye konuştu.