İşte 3. Havalimanı'nın içerisinden ilk görüntüler !
Ulaştırma Bakanı'nın yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladığı 3. havalimanını yerinde inceledi.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yüzde 80’inin tamamlandığını açıkladığı 3. havalimanını yerinde inceledi. İnceleme sırasında 3. havalimanındaki son durum ilk kez bu kadar yakından kameralara yansıdı.
İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Arslan, burada yaptığı açıklamada, 80 milyon metrekarelik alanda hayata geçecek havalimanının 120 binadan oluşan kapalı alanının 3,5 milyon metrekare olacağını söyledi.
Terminalde 143 körüğün olacağını, 114 uçağın aynı anda köprülere yanaşabileceğini dile getiren Arslan, birinci pistin bittiğini, çizgilerinin çizildiğini aktardı.
Arslan, ikinci pistin ilerleyişinin memnuniyet verici olduğunu kaydederek, "Kulemizin de inşaatı tamamen bitti. Şu anda ince işçilikleri yapılıyor. 5 gün sonra seyrü sefer cihazlarının kurulabilmesi adına artık yer teslimi yapılacak. 15 Şubat İtibarıyla da Devlet Hava Meydanları İşletmemiz kendi seyrü sefer cihazlarını gerek kuleye gerek diğer yerlerdeki cihazları kurmaya başlayacak." diye konuştu.