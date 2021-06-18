İşte dünyanın en güzel manzarasına sahip stat!
Norveç'in kuzeyinde bir balıkçı köyü olan Henningsvaer, dünyanın manzarası en güzel sahalarından birine ev sahipliği yapıyor.
Futbol, dünyada en çok ilgi gören sporlardan biri. Hatta en çok ilgi gören dersek abartmış olmayız. Gezegenin dört bir yanında on binlerce insanı buluşturan dev stadyumlar birer mimari harika olarak yükselirken dünyanın ücra köşelerinde de bu spora gönül verenleri cezbedecek sahalar bulunuyor. Bunlardan biri de Avrupa'nın kuzeyindeki Norveç'te.
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Norveç, dikkat çekici bir stada ev sahipliği yapıyor. Bu stat ne mimarisi ne de seyirci kapasitesiyle öne çıkıyor. Henningsvaer Stadı'nı özel kılan bulunduğu konumu ve sahip olduğu eşsiz manzarası. Hâl böyle olunca da hem yöre hem de stat dünya çapında bir şöhrete erişme fırsatı buluyor.
Vagan belediyesine bağlı bir balıkçı köyü olan Henningsvaer, Norveç'in dünya çapında büyük bir üne sahip olan Lofoten bölgesinin en ünlü yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. Sayısız küçük adadan oluşan bu coğrafya balıkçı tekneleri kadar dev kruvaziyer gemilerinin de en favori rotalarından biri olma özelliği taşımakta.
Şirin bir balıkçı köyü olan ve kruvaziyer gemilerinin de uğrak rotalarından biri olan Henningsvaer, sahip olduğu stadıyla da dikkat çekiyor. Kayalık bir adacığa inşa edilmiş olan stat, dünyanın en güzel manzaralı sahalarından biri olarak kabul ediliyor. Kayalar oyularak ve arazi düzleştirilerek oluşturulan sahaya ilgi büyük.