İşte dünyanın en güzel manzarasına sahip stat!

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Norveç, dikkat çekici bir stada ev sahipliği yapıyor. Bu stat ne mimarisi ne de seyirci kapasitesiyle öne çıkıyor. Henningsvaer Stadı'nı özel kılan bulunduğu konumu ve sahip olduğu eşsiz manzarası. Hâl böyle olunca da hem yöre hem de stat dünya çapında bir şöhrete erişme fırsatı buluyor.