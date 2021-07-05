İşte geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği
Uzmanlar, 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde bir ivme yakalayacak olan meslekleri açıkladı.
Business Insider adlı web sitesinden uzmanlar, yılda en az 75 bin dolar kazandıran meslekleri analiz etti. Söz konusu mesleklerin, ABD'deki istihdam oranının gelecek 10 yıl içinde yükseleceği açıklandı.
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20. TEKNİK YAZARLIK
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 4 bin 300
Ortalama yıllık maaş: 78 bin 590 dolar
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19. ÇEVRE BİLİMCİLERİ VE ÇEVRE UZMANLARI
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 7 bin 100
Ortalama yıllık maaş: 80 bin 90 dolar
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18. MALİ DENETÇİLER
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 4 bin 900
Ortalama yıllık maaş: 92 bin 730 dolar
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