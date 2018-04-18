SON DAKİKA
FSM GİRİŞİNDE BÜYÜK KAZA... TRAFİK DURDU !
TÜRKİYE'NİN BEKLEDİĞİ AN GELDİ: ERKEN SEÇİM ZİRVESİ BAŞLIYOR !
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Nisan 2018 12:36

İşte Gezici'nin erken seçim anketinden çıkan sonuç

Erken seçim tartışması sürerken Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, seçmenin “erken seçim” hakkındaki görüşlerini ortaya koyan bir anket yayımladı.

İşte Gezici'nin erken seçim anketinden çıkan sonuç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı erken seçim tartışması sürerken Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, seçmenin “erken seçim” hakkındaki görüşlerini ortaya koyan bir anket yayımladı.

1/ 18
İşte Gezici'nin erken seçim anketinden çıkan sonuç

Murat Gezici, “Sayın Erdoğan yakın dönemde yaşanan ekonomik sorunlar, terör ve Suriye' de yaşanan olaylar çerçevesinde 2019' yapılacak seçimler konusunda risk görmektedir. Muhalefetin de talep ettiği bir erken seçimde bu konular gündemden düşecek ve iktidar partisi avantajlı konuma geçecektir” açıklamasında bulundu. “Yakın dönemde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Türk halkının %77 sinin erken seçim istemediği görülmüştür” diyen Murat Gezici, “Seçmenin gündemini bir erken seçimden çok ekonomik sorunlar, terör ve güvenlik sorunları teşkil etmektedir” diye ekledi. İşte anketten çıkan sonuçlar:

2/ 18
İşte Gezici'nin erken seçim anketinden çıkan sonuç

Gezici Araştırma Merkezi’nin anket çalışmalarında ise “Seçim 2019’da mı yapılmalı yoksa 2018’de erken seçim mi olmalı?” sorusuna seçmenin yüzde 67,1’i “2019’da yapılmalı” derken, yüzde 19,9’u ise erken seçimi savundu. Yüzde 13 ise fikrini beyan etmedi.

3/ 18
İşte Gezici'nin erken seçim anketinden çıkan sonuç

Murat Gezici, "Sayın Erdoğan yakın dönemde yaşanan ekonomik sorunlar, terör ve Suriye' de yaşanan olaylar çerçevesinde 2019' yapılacak seçimler konusunda risk görmektedir. Muhalefetin de talep ettiği bir erken seçimde bu konular gündemden düşecek ve iktidar partisi avantajlı konuma geçecektir. Bu dönemde muhalefetin seçmene yönelik olarak ekonomik sıkıntılar , ülke güvenliği, Suriye sorunu gibi konuları gündemde tutması gerekmektedir. Seçmen yakın dönemde 5 seçim görmüş ve ülkenin aktüel sorunlarına yönelik anlamlı bir cevap bulamamıştır. Yakın dönemde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Türk halkının %77 sinin erken seçim istemediği görülmüştür. Seçmenin gündemini bir erken seçimden çok ekonomik sorunlar , terör ve güvenlik sorunları teşkil etmektedir." sözleri ile değerlendirdi.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM