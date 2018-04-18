İşte Gezici'nin erken seçim anketinden çıkan sonuç
Erken seçim tartışması sürerken Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, seçmenin “erken seçim” hakkındaki görüşlerini ortaya koyan bir anket yayımladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı erken seçim tartışması sürerken Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, seçmenin “erken seçim” hakkındaki görüşlerini ortaya koyan bir anket yayımladı.
Murat Gezici, “Sayın Erdoğan yakın dönemde yaşanan ekonomik sorunlar, terör ve Suriye' de yaşanan olaylar çerçevesinde 2019' yapılacak seçimler konusunda risk görmektedir. Muhalefetin de talep ettiği bir erken seçimde bu konular gündemden düşecek ve iktidar partisi avantajlı konuma geçecektir” açıklamasında bulundu. “Yakın dönemde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Türk halkının %77 sinin erken seçim istemediği görülmüştür” diyen Murat Gezici, “Seçmenin gündemini bir erken seçimden çok ekonomik sorunlar, terör ve güvenlik sorunları teşkil etmektedir” diye ekledi. İşte anketten çıkan sonuçlar:
Gezici Araştırma Merkezi’nin anket çalışmalarında ise “Seçim 2019’da mı yapılmalı yoksa 2018’de erken seçim mi olmalı?” sorusuna seçmenin yüzde 67,1’i “2019’da yapılmalı” derken, yüzde 19,9’u ise erken seçimi savundu. Yüzde 13 ise fikrini beyan etmedi.
Murat Gezici, "Sayın Erdoğan yakın dönemde yaşanan ekonomik sorunlar, terör ve Suriye' de yaşanan olaylar çerçevesinde 2019' yapılacak seçimler konusunda risk görmektedir. Muhalefetin de talep ettiği bir erken seçimde bu konular gündemden düşecek ve iktidar partisi avantajlı konuma geçecektir. Bu dönemde muhalefetin seçmene yönelik olarak ekonomik sıkıntılar , ülke güvenliği, Suriye sorunu gibi konuları gündemde tutması gerekmektedir. Seçmen yakın dönemde 5 seçim görmüş ve ülkenin aktüel sorunlarına yönelik anlamlı bir cevap bulamamıştır. Yakın dönemde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Türk halkının %77 sinin erken seçim istemediği görülmüştür. Seçmenin gündemini bir erken seçimden çok ekonomik sorunlar , terör ve güvenlik sorunları teşkil etmektedir." sözleri ile değerlendirdi.