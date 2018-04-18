İşte Gezici'nin erken seçim anketinden çıkan sonuç

Murat Gezici, "Sayın Erdoğan yakın dönemde yaşanan ekonomik sorunlar, terör ve Suriye' de yaşanan olaylar çerçevesinde 2019' yapılacak seçimler konusunda risk görmektedir. Muhalefetin de talep ettiği bir erken seçimde bu konular gündemden düşecek ve iktidar partisi avantajlı konuma geçecektir. Bu dönemde muhalefetin seçmene yönelik olarak ekonomik sıkıntılar , ülke güvenliği, Suriye sorunu gibi konuları gündemde tutması gerekmektedir. Seçmen yakın dönemde 5 seçim görmüş ve ülkenin aktüel sorunlarına yönelik anlamlı bir cevap bulamamıştır. Yakın dönemde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Türk halkının %77 sinin erken seçim istemediği görülmüştür. Seçmenin gündemini bir erken seçimden çok ekonomik sorunlar , terör ve güvenlik sorunları teşkil etmektedir." sözleri ile değerlendirdi.