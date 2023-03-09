İşte kuraklığın fotoğrafı! Yüzde 94'ten yüzde 30'a düştü

"YAĞMUR YAĞMAZSA EN AZ 5 METRE DAHA SULAR ÇEKİLİR"

Balık tutan Yakup Çapkın ise , "Eğlenmek için balık tutmaya geliyorum buraya. Sular çekilmiş yağmur ve kar yağmayınca. Allah'ta verecek ki bu barajlar dolsun. Karacaköy tarafına gittim orası da aynı. Su bayağı çekilmiş. Hesaplamaya çalıştığımız zaman aşağı yukarı su seviyesi 3-4 metre kadar çekilmiş. Bu sene yağmur yağmazsa en az 5 metre daha sular çekilir" diye konuştu