İşte Türkiye'nin ölüm köprüsü: 1 yıldır bu halde...

Durumdan endişe duyduğunu ifade eden Tarık Kaplan, “Bu köprümüz özellikle depremde geçiş noktası olarak kullanıldı. Depremlerde aldığı hasarlardan sonra bazı bölgelerinde çatlaklar bulunmakta ve bu köprümüz Pazarcık ilçesine bağlı 25 ila 30 köyü birleştiriyor. Ben de bu köprüyü aktif olarak kullanan vatandaşlardan ve aynı şekilde köprü için kaygılanan vatandaşlardan sadece bir tanesiyim. Köprünün bu durumundan tüm vatandaşlar rahatsız ve bu köprü muhtemel bir faciaya meydana vermekte ki tüm vatandaşlar bu köprüden geçerken acaba yıkılır mı endişesi ile geçmekte. Bu konunun çözülmesini acilen arz ediyorum” dedi.