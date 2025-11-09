İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırı kamerada: Otelden çıkıp 3 kişiye kurşun yağdırdı

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan S.T., T. T. ve Ö.A.’yı (26) gözaltına aldı. Otelde yapılan aramalarda olayda kullanılan ve bulundurma ruhsatı olan 2 silah ele geçirildi. Saldırının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayda yaralanan E.A.’nın poliste 2, Ö.A.’nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.