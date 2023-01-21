İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, ''Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz'' açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan, İsveç’te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırının lanetlendiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur" denildi.