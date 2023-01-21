İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi
İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye'nin Stockhol Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. O sırada güvenlik güçlerinin çirkin eyleme müdahale etmediği görüldü.
Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, dün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin bugün yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti.
Paludan, TSİ ile saat 15.00’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı.
Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim’i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, ''Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz'' açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan, İsveç’te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırının lanetlendiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur" denildi.