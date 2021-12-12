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  4. İtalya'da büyük patlama! 4 katlı bina yerle bir oldu

İtalya'da büyük patlama! 4 katlı bina yerle bir oldu

İtalya'nın Sicilya kentinde, doğalgaz patlaması nedeniyle 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Sicilya'nın Ravanusa kasabasında doğalgaz patlaması nedeniyle 4 katlı bir bina çöktü.

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Olay yerine gelen ekipler bebek bekleyen genç bir çift de dahil olmak üzere enkaz altına kalanlar için arama kurtarma çalışmalar başlattı.

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Arama kurtmarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor.

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Patlama şehir merkezinde bulunan 3 binanın daha çökmesine neden olurken, 3 bina da ağır hasar aldı.

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