İtalya'da büyük patlama! 4 katlı bina yerle bir oldu
İtalya'nın Sicilya kentinde, doğalgaz patlaması nedeniyle 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.
Sicilya'nın Ravanusa kasabasında doğalgaz patlaması nedeniyle 4 katlı bir bina çöktü.
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Olay yerine gelen ekipler bebek bekleyen genç bir çift de dahil olmak üzere enkaz altına kalanlar için arama kurtarma çalışmalar başlattı.
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Arama kurtmarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor.
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Patlama şehir merkezinde bulunan 3 binanın daha çökmesine neden olurken, 3 bina da ağır hasar aldı.
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