SON DAKİKA
İZMİR'DEN ACI HABER GELDİ: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Şubat 2021 14:20

İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı

İzmir depreminde görev yaparken, enkaz altındaki İnci Okan (16) ile köpeği ‘Fıstık’ı kurtaran, Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden (UMKE) Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı.

İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı

Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan Ceylan Kaya'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı. 

1/ 7
İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı

Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim koyulmadığı öğrenildi.

2/ 7
İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı. 

3/ 7
İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM